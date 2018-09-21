Эксклюзив: "Открытые данные принесли экономике Украины более 700 млрд долларов, — Е.Онилиогву

То есть, бизнесмен или стартапер могут использовать эту информацию для создания новых сервисов, продуктов или услуг и технологий, чтобы приносить ценность для развития страны. Об этом заявила руководитель направления открытых данных проекту USAID/UKAID Екатерина Онилиогву, в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро".

"Например, когда в Украине в 2016 году был открыт бизнес–реестр, то в тот же день наши стартаперы начали создавать сервисы на основе данных этого реестра. Самый известный пример — это стартап "OpenDataBot". Заходя на его мессенджер, можно узнавать информацию о любой компании, которая содержится в государственном реестре. И это дает абсолютно равные условия для любого бизнеса. Открытые данные это не только чистая и прозрачная конкуренция для бизнеса. А еще и большой экономический эффект для всей страны! Например, мы провели экономическое исследование по методологии ЕС и определили, что на сегодня открытые данные уже принесли экономике страны более 700 миллиардов долларов", — заявила Е.Онилиогву.