В Еврокомиссии рассказали о возможности получения макрофинансовой помощи в этом году

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что уже в этом году Украина может получить первые выплаты по траншу в размере 500 млн евро из четвертой программы финансовой помощи ЕС. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».
Отмечается, что Украине уже удалось выполнить часть своих обещаний, что дает основания считать нынешнюю программу успешной. Домбровскис считает, что нет никаких проблем с получением Украиной первого финансового взноса.
Как известно, выплаты просящей стороне предоставляются ранее или в строки лишь тогда, если страна выполнит все требавания.
Ранее сообщалось, что Украина не будет иметь проблем с получением первого транша, а вот для перечисления второй части средств ЕС установил ряд серьезных требований.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.