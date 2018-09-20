В Еврокомиссии рассказали о возможности получения макрофинансовой помощи в этом году

Отмечается, что Украине уже удалось выполнить часть своих обещаний, что дает основания считать нынешнюю программу успешной. Домбровскис считает, что нет никаких проблем с получением Украиной первого финансового взноса.

Как известно, выплаты просящей стороне предоставляются ранее или в строки лишь тогда, если страна выполнит все требавания.

Ранее сообщалось, что Украина не будет иметь проблем с получением первого транша, а вот для перечисления второй части средств ЕС установил ряд серьезных требований.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинским властям стоит обратить внимание на политическую ситуацию в стране, и регулировать ее с помощью переговоров.