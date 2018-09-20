11:41 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В 2019 году денежное обеспечение военных возрастет на 37%

Сегодня 20 сентября гарант Петр Порошенко заявил, что в следующем году возможно увеличение обеспечения и финансовых выплат для украинских военных.

В 2019 году денежное обеспечение военных возрастет на 37%

Соответствующую информацию он сообщил во время выступления в парламенте. Так, в 2019 году украинские военные кроме увеличения финансирования получат и эксплуатацию недвижимости.

Известно, что возможно неплохое увеличение денежных выплат более чем на 37 процентов. А уже в октябре 2018 в эксплуатацию будут сданы новые общежития для контрактников 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 тыс. солдат.

Ранее президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о направлении на нужды сектора безопасности и обороны 5% ВВП в 2019 году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.


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