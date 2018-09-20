В 2019 году денежное обеспечение военных возрастет на 37%

Соответствующую информацию он сообщил во время выступления в парламенте. Так, в 2019 году украинские военные кроме увеличения финансирования получат и эксплуатацию недвижимости.

Известно, что возможно неплохое увеличение денежных выплат более чем на 37 процентов. А уже в октябре 2018 в эксплуатацию будут сданы новые общежития для контрактников 184 новых помещения, в которых поселятся примерно 23 тыс. солдат.

Ранее президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о направлении на нужды сектора безопасности и обороны 5% ВВП в 2019 году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины внесла некие изменения в закон, который защищает правовой и социальный статус военнослужащих. Отметим, что закон призван социально защищать и создавать благоприятные условия для украинских военных, которые приехали из оккупированных территорий.