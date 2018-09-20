"Укртелеком" вдвое повысит тарифы

Как отмечается, регулирующей комиссией было принято решение о повышении тарифов на общедоступные и телекоммуникационные услуги. Также аннулировать решение от 28 ноября, которое утратило свою силу.

По словам директора коммуникации Михаила Шуранова, данное предложение обсуждалось на протяжении долгого времени и сейчас оно передано на конечное утверждение Министерства юстиции, после чего тарифы будут действовать на законодательном уровне.

Таким образом, с начала ноября 2018 года в городах стоимость услуг будет – 17%, а в селах – 18,8%, это примерно от трех до семи гривен.

При этом, с начала следующего года для городских граждан и юридических лиц процентная стоимость оценивается в 9%, а в селах больше 12%. В целом населению, госучреждениям и юридическим лицам стоит ожидать повышение на уровне от пяти до десяти гривен.

Добавим, что в последний раз тарифы повышали в начале 2017 года.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", тарифы на электроэнергию нужно повысить. Это должно произойти уже до июля следующего года. На сегодняшний день тариф для населения покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Этот вопрос можно решить только путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое.