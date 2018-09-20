22:32 20.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Укрпочта" отказывается в новом году доставлять пенсии украинцам

Государственная компания "Укрпошта" намерена прекратить доставлять пенсий украинцам с января 2019 года.

Руководство компании требует поднялия тарифов. Как заявил в четверг, 20 сентября, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, если не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября, то с нового года доставка пенсий будет прекращена.

Это означает, что более 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки, - пояснил он.

Смелянские также отметил, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде из-за чего компания несет убытки в миллиард гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 10 сентября " Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%. Также повышается стоимость доставки посылок без объявленной ценности на три гривны, или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.


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