"Укрпочта" отказывается в новом году доставлять пенсии украинцам

Руководство компании требует поднялия тарифов. Как заявил в четверг, 20 сентября, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, если не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября, то с нового года доставка пенсий будет прекращена.

Это означает, что более 4,5 миллионов человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки, - пояснил он.

Смелянские также отметил, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде из-за чего компания несет убытки в миллиард гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 10 сентября " Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%. Также повышается стоимость доставки посылок без объявленной ценности на три гривны, или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.