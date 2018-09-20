Тарифы на электричество могут вырасти в два раза - НКРЭКУ

На сегодняшний день тариф для населения покрывает только 50% стоимости электроэнергии. Этот вопрос можно решить только путем повышения тарифов на электроэнергию для населения вдвое.

Такое мнение в четверг, 20 сентября, высказал журналистам член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко.

По его словам, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на этой неделе НКРЭКУ решила повысить с 1 октября тарифы на распределение и поставки электроэнергии для ряда облэнерго в связи с увеличением фонда оплаты труда.