Правительство Турции резко ухудшило прогнозы роста ВВП

Такое решение было принято на фоне валютного кризиса и усиления инфляции. Как заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, в нынешнем году ожидается подъем ВВП на 3,8% вместо ранее прогнозировавшихся 5,5%, Оценка на следующий год пересмотрена с 5,5% до 2,3%.

В 2020 году рост турецкой экономики, как ожидается, усилится до 3,5%, тогда как планировалось 5,5%, а в 2021 году - до 5%.

При этом министр попытался успокоить иностранных инвесторов, заявив, что важнейшие инфраструктурные проекты будут реализованы с помощью международного финансирования. Вместе с тем ряд проектов меньшей значимости будет приостановлен.

Он также отметил, что инфляция в Турции, скорее всего, ускорится в 2018 году до 20,8%, ранее прогноз составлял 7%. На 2019 год оценка инфляции повышена с 6% до 15,9%, на 2020 год - с 5% до 9,8%. В августе инфляция ускорилась до 17,9% в годовом выражении с примерно 10% в начале 2018 года.

Безработица в Турции в конце 2018 года, как ожидается, составит 11,3% и увеличится до 12,1% к концу следующего года.

Несмотря на существенное ухудшение макроэкономических прогнозов, правительство Турции по-прежнему ожидает дефицит бюджета на уровне 1,9% ВВП в этом году, в следующем году - 1,8% ВВП против предполагавшихся ранее 1,9% ВВП.

Дефицит платежного баланса Турции, который больше тревожит инвесторов, уменьшится с 4,7% ВВП в этом году до 3,3% ВВП в следующем и 2,7% ВВП в 2020 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Центральныйбанк Турции поднял базовую процентную ставку сразу на 6,25 процентного пункта - до 24%, чтобы сдержать инфляцию и поддержать нацвалюту, ослабевшую на 40% в паре с долларом с начала года.