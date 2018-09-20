НБУ допустил банки к кредитному реестру

Речь идет об информации по должникам, условиям кредитных операций, выполнение обязательств по таким операциям, класса должников. Информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение поможет банкам создать условия для снижения уровня кредитного риска, формирования конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций.

Все это, в свою очередь, обеспечивает положительное влияние на надежность и стабильность банковской системы, - отметили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" вступил в силу 4 марта 2018 года. Согласно этому закону, НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.