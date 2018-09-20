НБУ допустил банки к кредитному реестру

Национальный банк Украины с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра.
Речь идет об информации по должникам, условиям кредитных операций, выполнение обязательств по таким операциям, класса должников. Информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.
Как сообщает пресс-служба регулятора, такое решение поможет банкам создать условия для снижения уровня кредитного риска, формирования конкурентной рыночной среды, в которой добросовестные заемщики имеют преимущества перед недобросовестными, а также будет способствовать повышению уровня безопасности банковских операций.
Все это, в свою очередь, обеспечивает положительное влияние на надежность и стабильность банковской системы, - отметили в НБУ.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и совершенствования процессов управления кредитными рисками банков" вступил в силу 4 марта 2018 года. Согласно этому закону, НБУ создал централизованный кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет свыше 100 минимальных заработных плат перед одним банком.