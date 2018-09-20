Нацбанк на четверг вновь поднял курс гривны

100 долл - 2812,0205 грн;

100 евро - 3280,7843 грн.

При этом регулятор установил на 20 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1087.614859;

Серебро - 12.847051;

Платина - 735.925594;

Палладий - 903.181412.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 19 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2 815,1007 грн;

100 евро - 3 292,8233 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.