Наличный доллар опустился еще на семь копеек

Наличный евро продается чуть дешевле 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,14 гривен, а евро можно купить по 32,95 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,04, продажи 28,05 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9183, продажи - 28,1439 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,10 - 32,70, продажи 32,69 - 33,74 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,4475, продажи - 32,9528 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,140, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,785, продажи 4,227 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 19 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем повысился на две копейки. Наличный евро также набрал две копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,21 гривен, а евро можно было купить по 33,06 гривен.