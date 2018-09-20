Газовый вопрос или ревизия для получения кредита

В результате длительных и кропотливых переговоров теперь украинцев ждет очередное повышение цены на голубое топливо.

Однако, в Нафтогазе заверили, что это не произойдет в один момент, такие меры будут постепенными, и будут выходить на рыночный уровень до 2020 года. Вместе с тем теперь украинское правительство получит пятый транш программы макрофинансовой помощи, которым предусмотрено около двух миллиардов долларов.

Украинское правительство вынуждено было пойти на такую меру, именно для получения очередного транша кредита МВФ. Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, дело в том, что своими силами Украина сейчас не сможет обеспечить выплаты долгов.

Между тем до конца этого года Украина должна уплатить по государственному и гарантированному государством долгу 325,53 миллиардов гривен. Из них 204,43 миллиардов гривен, это задолженности, а 121,10 миллиардов гривен - проценты по их обслуживанию.

До этого по программе МВФ в Украине действовал четырехлетний льготный период. Пиковая нагрузка по выплате долга придется на 2019 год. По данным заместителя министра финансов Юрия Буцы, Украина должна будет погасить после нового года примерно 4,6 миллиардов долларов. А вообще, в последующие четыре года Украина должна выплатить по внешнему долгу около 20 миллиардов долларов.

Вместе с тем в Нацбанке рассчитывают получить еще до конца года получить два миллиарда долларов. Деньги нужны, как для выплат по госдолгу, так и для пополнения золотовалютных резервов Нацбанка. В августе этого года их размер значительно уменьшился и достиг критической отметки в 17,2 миллиардов долларов.

В свою очередь МВФ готов дать Украине деньги. Но выставил жесткие требования, среди каких и повышение тарифов на газ до обусловленного экономикой уровня, а если Украине не выполнит это условия, окажется на грани дефолта. Чтобы не допустить этого, Украине придется делать новые долги.

Миссия МВФ 6 сентября приехала в Киев. Сегодня последний день переговоров, а о чем конкретно договорено пока не рассказывает ни премьер, ни профильное министерство.

Вместе с тем, как утверждаю эксперты, чиновники немного лукавят, когда всю ответственность за новые тарифы возлагают исключительно на Фонд. В то время, как тот настаивает не на конкретных тарифах, а на умении власти правильно сбалансировать ситуацию на энергетическом рынке.

Но у нас, как всегда, выбирают наиболее легкий путь - выехать на людях. Многие не знают, что МВФ не выдвигал требования поднимать цены на газ для населения. Это просто выполнение сбалансированного бюджета. Обязательство по повышению цены на газ взяла на себя украинская сторона и прописала в совместном Меморандуме, а "Нафтогаз" называет цену в 13 тысяч гривен за кубометр как экономически обоснованную, но никто точно не может это подтвердить. Субсидируются на самом деле не домохозяйства, а именно "Нафтогаз", на счета которого перетекают средства госбюджета, - пояснил директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Сейчас кубометр газа в Украине для конечного потребителя стоит 6,95 гривен. Несколько недель назад в одном из интервью с министром соцполитики Андреем Ревой проскочила неподтвержденная информация о том, что цена от МВФ - 11 гривен за куб. По другим неподтвержденным данным из правительственных кругов стало известно, что Фонд готов идти на уступки. И тариф может быть 10,5 гривен за куб. При этом, в Кабмине согласны на повышение тарифа на газ в максимум до 8,5 гривен за куб. Кроме этого, Украина пытается договориться с МВФ о запуске новой программы финансирования Stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения. Программа будет рассчитана на 1,5 года, а объем кредитных средств по ней составит 4-5 миллиардов долларов.

Замена программы позволит фактически отменить прежние договоренности и запустить по сути новый алгоритм постепенного повышения цены газа. Но как именно будет повышаться цена на газ в 2019 году, пока не известно. Маловероятно, что повышение цены будет ограничено лишь 23,5%. Думаю, что его растянут на несколько этапов, и оно будет более значительным. Уровень промышленных расценок в районе 14 тысяч гривен можем увидеть не через два-три года, а уже в мае-июне 2019-го, - спрогнозировал газовую ситуацию глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

К этому добавим, каждый транш предполагает подписание нового меморандума. У экспертов есть опасение, что вместе с новыми тарифами, Кабмин возьмет на себя и дополнительные обязательства. Слишком уж правительство нуждается в кредитном транше. По прогнозам, новые требования могут касаться внутреннего рынка газа, а также рынка поставок тепла. Возможно, будет требование приватизировать жилищно-коммунального сферу: тепло, вода, вывоз мусора, провести земельную реформу и тому подоюное.

Но вернемся к газовому вопросу. Понятно, чем сильнее будет дорожать газ для населения - тем большие платежки уже с октября-ноября начнут приходить людям. Как только включат батареи, тарифы на горячую воду и на тепло сразу вырастут. Эксперты уже сейчас прикидывают масштабы подорожания. По их оценкам при росте газового тарифа на договорные 23,5% отопление и подогрев воды подорожают в среднем на 15-18%. А это означает, что за двухкомнатную квартиру платить нужно будет на 200, а то и на 400 гривен больше. Но это лишь приблизительно, поскольку в каждом украинском городе свои фиксированные тарифы, и они зависят от наличия счетчиков в домах.

Понятно, что для большинства украинцев новые тарифы станут неподъемными. И нужно будет увеличивать субсидии. По предварительным расчетам расходы на субсидии вырастут еще на 20 миллиардов гривен. И это сразу поглотит приличную часть кредитного транша. Ведь в бюджете денег нет. К этому добавим, бюджетные ассигнования в виде субсидий перетекут в бюджет "Нафтогаза", который власти таким образом продолжат субсидировать. Уже сейчас 60,2% потребителей газа - получатели субсидий, а согласно расчетам, после скачка цены, их доля может увеличиться до 72%. Рынок газа в Украине станет гипертрофированным, где только четверть потребителей не получают дотации. Эксперты считают, что в таком режиме, украинская экономика продержится до октября, а потом гривна девальвирует до 28 гривен за доллар. За счет девальвации будут поддерживать экспортеров и наполнять пенсионный фонд, чтобы заплатить пенсии вовремя.

Ну а пока до первого октября цена на газ для населения "заморожена". А далее, есть предложение Кабмина растянуть повышение цен на природный газ на несколько этапов. Речь идет о шести поквартальных этапах - до лета-осени 2019-го. На этих расчетах строят свои планы и финансисты.

Нацбанк, например, свои расчеты базирует на том факте, что в 2018 году газ для населения подорожает на 25%, а в 2019-том - еще на 15%. Правительством предполагалось несколько вариантов "мягкого" повышения тарифов, но все они отвергались МВФ, который настаивает на неукоснительном исполнении требований привязки тарифов к импортному паритету, то есть, к цене газа, поставляемого в Украину из-за рубежа. На сегодня цена газа на границе Украины составляет чуть более десяти гривен за кубометр. С учетом транспортировки, налогов и маржи "Нафтогаза" цена для населения может составить порядка 12 гривен. Но это при условии стабильности курса национальной валюты. Если же гривна начнет девальвировать во второй половине года, как это прогнозируют экономисты, следующий пересмотр тарифов может произойти в январе 2019 года, по согласованным с МВФ условиям ежеквартального пересмотра тарифов. То есть в середине отопительного сезона тарифы могут прибавить еще 1-2 гривны за кубометр газа, что будет означать практически двукратный рост тарифа по сравнению с текущим – 6,96 грн за кубометр, - считает энергетический эксперт Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский.

Интересно, а какой в газовом вопросе европейский опыт? Возьмем для сравнения две страны: Германию и Латвию. Например, в Германии тариф на газ в среднем шесть центов за кубометр. На наши это 17 гривен. Отопление - 50 евро или 1400 гривен в месяц. При этом средняя зарплата составляет 3450 евро (99 тысяч гривен). После уплаты налогов остается плюс-минус 60 тысяч гривен. Пенсия - 1250 тысяч евро (в эквиваленте - 36 тысяч гривен). И по закону на коммуналку может идти не более 15% от заработка. Но Германия самая богатая в Европе страна.

Ну а как в странах бывшего соцлагеря. Например, в Латвии газ стоит 0,69 евро за кубометр (19,71 гривен). Отопление - 0,4 евро (11,4 гривен за квадратный метр). Зарплата после уплаты всех налогов - 662 евро (19 тысяч гривен), пенсия – 288 евро (8,2 тысячи гривен). На оплату коммуналки идет также 15 % от доходов. А в Украине средняя зарплата 10 285 гривен - это 390 долларов. Средняя пенсия - 2562 гривны. То есть, 97 долларов 36 центов. А оплата только за отопление в сезон 1150. Это уже 50% пенсии.

Мало того, каждый житель европейской страны может сам выбирать себе поставщика. Например, в Берлине газ продают 37 поставщиков. В Латвии - на новосозданном рынке природного газа в прошлом году было зарегистрировано 15 таких продавцов. Каждый предлагает бонусную программу по снижению цены в том случае, если вы выберете именно его. То есть, расходы могут стать еще меньше. А в Украине - единственный поставщик обл /горгаз во главе с НАК "Нафтогазом", который предлагает нам экономически обоснованную рыночную цену. При этом компания сама ни добывает газ, ни хранит. Она является исключительно посредником между теми кто добывает топливо и теми кто его покупает.

Вот и выходит, что паритет между доходами и тарифами на газ в Украине завышен в семь раз по сравнению с европейскими странами. А решение правительства о росте тарифов на газ никакого отношения к созданию европейской модели рынка не имеет. И дабы окончательно не дискредитировать идею реформирования газового рынка, в нашей стране нужно, как минимум в три раза увеличить доходы, одновременно снизив тарифы, как минимум вдвое. И второе, было бы справедливо вернуть принцип дифференцированного подхода к нормам потребления, как в любой европейской стране. Там, чем больше экономишь, тем платишь меньше. А у нас - единый тариф.

К этому хочется добавить только одно. Премьер Гройсман, как и экс-премьер Арсений Яценюк, неоднократно говорили, что бытовые газовые нужды могут быть полностью покрыты за счет национальной добычи газа. Ведь в Украине ежегодно добывается около 20 миллиардов кубометров газа, из которых 12,5 миллиардов кубометров - государственная добыча, а восемь миллиардов кубов - это газ, который добывают частные компании. Этого количества должно хватить для обеспечения 90% населения и коммунальных служб - поставщиков теплоэнергии.

Получается, что докупить за рубежом нужно всего лишь два миллиарда кубов. Но из-за долгов мы вынуждены устанавливать международные тарифы на полный объем газа, к которому добавляется оплата за несуществующий транзит. Наверное, так нужно для кредиторов, чтобы быстрее погасить наши долги. В этом, без сомнения, заинтересован МВФ. Как при этом будут жить украинцы, им все равно.

Интересно, сколько десятилетий понадобится нам с вами, чтобы оплатить долги государства со своего дырявого кармана? Ответа пока нет...