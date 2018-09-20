Доступ к покупке госбондов неризидентам упрощен - НБУ

По мнению регулятора, это поможет обеспечить на законном уровне урегулировать процесс размещения ОВГЗ и учет бумаг, полученных НБУ в качестве залога, а также обеспечит проведение операций с госбондами и порядка покупки валюты с целью возврата за границу иностранных инвестиций.

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, соответствующие изменения вступают в силу 20 сентября, за исключением отдельных пунктов, которые вступают в силу с 1 ноября.

Таким образом, НБУ определил порядок обслуживания операций размещения бумаг по брокерским договорам, предоставляющий доступ на первичный рынок госбондов частным инвесторам.

Кроме того, установлены особенности проведения расчетов по операциям с ОВГЗ, стороной которых является нерезидент. Операции с банками и нерезидентами можно будет проводить без ограничений, операции с другими контрагентами можно будет проводить только на фондовой бирже с расчетами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты".

Для покупки иностранной валюты нерезидентами с целью возвращения за границу иностранных инвестиций по результатам операций с ОВГЗ необходимо будет подавать максимально упрощенный перечень документов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины с 1 сентября предоставил банкам возможность получать информацию из кредитного реестра. Речь идет об информации по должникам, условиям кредитных операций, выполнение обязательств по таким операциям, класса должников. Информация из кредитного реестра НБУ предоставляется банкам в режиме реального времени на бесплатной основе.