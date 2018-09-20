В Украине с октября "пакеты малыша" будут выдавать в день выписки из больницы, - Рева

На данный момент только 22 областные государственные администрации заключили соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов о поставках таких пакетов. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

При этом, по словам министра, остальные области сделали запрос.

Мы им дали ответ - они сейчас думают. Мы не можем стучать кулаком по столу, есть постановление правительства, у них есть вопросы, они их задали нам, мы ответили, - пояснил министр, добавив, что правительство отреагировало на замечание некоторых областей и внесло изменения в постановление, разрешив обеспечивать реализацию проектов международной технической помощи на платной основе.

Напомним, по состоянию на 17 сентября 411 рожениц получили бесплатный "пакет малыша".

Как сообщал УРА-Информ, до этого Кабинет Министров установил 30-дневный срок с рождения ребенка для выдачи "пакета малыша".