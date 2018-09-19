12:32 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В ЕБРР уверены, что соглашение с МВФ позволит Украине сохранить стабильность

Достижение Украиной соглашения с Международным валютным фондом даст стране возможность сохранить финансовую стабильность.

В ЕБРР уверены, что соглашение с МВФ позволит Украине сохранить стабильность

Это также усилит доверие инвесторов. Такое мнение в среду, 19 сентября, высказал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Он также отметил, что на сегодняшний день важно достичь хотя бы предварительного соглашения с Фондом. Если этого не произойдет, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране, - уверен он.

Вместе с тем, по словам Малижа, положительным результатом может стать новая, более гибкая программа вместо действующей, что будет сохранит доверие инвесторов. Наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с Евросоюзом, - подчеркнул он, отметив, что в противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или в Аргентине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинское правительство провело переговоры с Международным валютным фондом. В результате чего обговаривались цены на голубое топливо для украинского народа. Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев украинцам стоит ожидать повышения стоимости газа.


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