В ЕБРР уверены, что соглашение с МВФ позволит Украине сохранить стабильность

Это также усилит доверие инвесторов. Такое мнение в среду, 19 сентября, высказал управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Он также отметил, что на сегодняшний день важно достичь хотя бы предварительного соглашения с Фондом. Если этого не произойдет, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране, - уверен он.

Вместе с тем, по словам Малижа, положительным результатом может стать новая, более гибкая программа вместо действующей, что будет сохранит доверие инвесторов. Наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества с Евросоюзом, - подчеркнул он, отметив, что в противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или в Аргентине.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинское правительство провело переговоры с Международным валютным фондом. В результате чего обговаривались цены на голубое топливо для украинского народа. Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев украинцам стоит ожидать повышения стоимости газа.