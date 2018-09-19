В бюджет от аренды имущества поступил миллиард гривен - ФГИ

Фонд обеспечил поступление в государственный бюджет миллиард гривен. Об этом в среду, 19 сентября, на своей страничке в Facebook сообщил исполняющий обязанности главы ФГИ Виталий Трубаров.

По его данным, на сегодняшний день в стране есть огромное количество объектов, которые находятся на балансе различных министерств и ведомств, но них используют. Они пустуют, а могли бы приносить деньги в бюджет. Поэтому Фонд в очередной раз призывает министерства более активно передавать такие объекты для аренды, - отметил чиновник, добавив, что Фонд разработал новый закон об аренде государственного имущества, который позволит в разы уменьшить сроки передачи имущества в аренду, минимизирует роль чиновника и заложит механизмы борьбы с недобросовестными арендаторами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июле Фонд государственного имущества Украины издал 22 приказа о принятии решений о приватизации по объектам из перечня объектов большой приватизации. Это первый большой перечень предприятий для продажи за последние как минимум десять лет.