15:50 19.09.2018 | Экономика | Новости
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Президент США считает смехотворной торговлю газом Германии с Россией

Глава американского государства Дональд Трамп назвал проект по транспортировке голубого топлива из Российской Федерацию в ФРГ полнейшим "абсурдом".

Президент США считает смехотворной торговлю газом Германии с Россией

Соответствующие заявление лидер США сообщил в ходе совместной пресс-конференцией с президентом Польши Анджеем Дудой, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Как заявил Трамп, не для кого не секрет, что немецкое правительство платит властям России миллиарды долларов. В связи с этим, представители США считают такое сотрудничество абсолютно "неадекватным".

Со слов гаранта США, подобное пособничество всегда будет плохим сигналом для всего немецкого народа. "Говорю это четко и ясно", - добавил Трамп.

Однако, несмотря на это, члены ЕС полагают, что в "Северного потока-2" есть все шансы, чтобы усилить зависимость европейских стран.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  с территории Финляндии стартует укладка подводной части газопровода "Северный поток-2".


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