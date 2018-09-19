23:47 19.09.2018 | Экономика | Новости
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Правительство Турции упростило требования для получения гражданства

Турция решила упростить финансовые и инвестиционные критерии для получения гражданства.

Правительство Турции упростило требования для получения гражданства

Таким образом правительство страны пытается стимулировать инвестиции в экономику страны и поддержать лиру, потерявшую около 40% с начала года. Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники правительстве страны, сейчас к требованиям для выдачи гражданства ии относятся: объем инвестиций в иностранной валюте в основной капитал, объем депозитов в банках, владение недвижимостью или государственными облигациями. Соответствие любому из этих требований может дать право иностранцу получить турецкое гражданство.

Теперь необходимый объем инвестиций в основной капитал сокращен до 500 тысяч долларов с 2 миллионов долларов, а размер банковских депозитов - до 500 тысяч с три миллионов долларов.

Также гражданами Турции после обновленных требований могут стать иностранцы, если они владеют недвижимостью общей стоимостью 250 тысяч долларов в течение трех лет. Или если они в течение трех лет являются держателями госбондов на сумму в 500 тысяч долларов тогда как раньше - три миллиона долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 сентября, уровень инфляции в Турции достиг наивысшей отметки за последние 15 лет - 17,9 процента. В августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция составила 15,85%.


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