НКРЭКУ может в два раза снизить тариф на транзит газа по украинской ГТС

Тариф могут снизит вдвое с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 19 сентября, во время пресс-конференции сообщила председатель Комиссии Оксана Кривенко.

По ее словам, с 1 января начинается следующий регуляторный период и по нашим прогнозным расчетам, несмотря на то, что мы еще не видели расчетов, предоставленных оператором, у нас есть законная возможность установить такие тарифы и без расчетов оператора, я уже вижу возможность снижения этих тарифов.

Кривенко также добавила, что регулятор планирует принять решения относительно установления тарифов для трансграничных и внутренних точек выхода и входа с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в июле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предложение снизить тарифы на транзит газа.