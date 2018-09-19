23:27 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ может в два раза снизить тариф на транзит газа по украинской ГТС

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг может снизить тариф на транспортировку газа по украинской газотранспортной системе

НКРЭКУ может в два раза снизить тариф на транзит газа по украинской ГТС

Тариф могут снизит вдвое с 1 января 2019 года. Об этом в среду, 19 сентября, во время пресс-конференции сообщила председатель Комиссии Оксана Кривенко.

По ее словам, с 1 января начинается следующий регуляторный период и по нашим прогнозным расчетам, несмотря на то, что мы еще не видели расчетов, предоставленных оператором, у нас есть законная возможность установить такие тарифы и без расчетов оператора, я уже вижу возможность снижения этих тарифов.

Кривенко также добавила, что регулятор планирует принять решения относительно установления тарифов для трансграничных и внутренних точек выхода и входа с 1 января 2019 года.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в июле Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предложение снизить тарифы на транзит газа.


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