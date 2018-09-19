09:33 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин в среду рассмотрит концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 19 сентября, планирует одобрить концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования.

Кабмин в среду рассмотрит концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования

Как сказано в повестке дня, размещенной на сайте правительства, среди прочего министры сегодня намерены одобрить особенности государственной политики в сфере противоминной деятельности.

На заседании также будет создана экспертная группа по вопросам языковой политики.

Кроме того, правительство утвердит порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, порядок ведения реестра патентов на сорта растений и порядок осуществления государственного мониторинга вод.

Также будет утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Счетной палате для развития электронного управления в сфере контроля за исполнением государственного бюджета и порядок использования электронных доверительных услуг в органах государственной власти, органах местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях государственной формы собственности.

На заседании будут рассмотрены кадровые вопросы и вопросы с ограниченным доступом.

Начало заседания правительства под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная рада Украины в среду, 19 сентября, планирует рассмотреть ряд международных ратификаций. В частности, народные депутата намерены проголосовать проект закона "О ратификации финансового соглашения о модернизации украинской железной дороги ПАО "Укрзализныця" между Украиной и Европейским инвестиционным банком" на 150 миллионов евро.


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