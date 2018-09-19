ФГИ надеется получить от малой приватизации два миллиарда гривен

Между тем, на сегодняшний день из 277 объектов, по которым были объявлены аукционы, удалось продать 49. Всего удалось выручить более 47 миллиардов гривен.

Об этом рассказал в среду, 19 сентября, на своей страничке Facebook исполняющий обязанности главы Фонда Виталий Трубаров.

По его словам, стартовая цена лотов во время аукционов увеличилась с 18 до 45 миллионов, и это хороший показатель. Объекты, которые находятся в удовлетворительном состоянии и расположены в городах или в промзонах, продаются с увеличением цены в три-четыре раза, - пояснил он, добавив, что в ближайшее время ожидается проведение аукционов по 128 объектам со стартовой ценой почти 318 миллионов гривен.

При этом Трубаров отметил, что почти по ста лотам нет заявок, поэтому по ним будут объявлены повторные аукционы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трубаров заявил, что Фонд государственного имущества Украины свой план поступлений от аренды государственного имущества выполнил. Фонд обеспечил поступление в государственный бюджет миллиард гривен.