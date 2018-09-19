03:00 19.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Бизнес прогнозирует резкое увеличение доллара

Украинские бизнес компании предупреждают о резком скачке американского доллара в 2019 году.

Бизнес прогнозирует резкое увеличение доллара

Так, по информации Европейской бизнес ассоциации ожидается, что за один доллар будет запрошено 30 гривен. В свою очередь годом ранее такие прогнозы были на уровне 28 гривен за доллар.

Кроме того, большая часть крупных бизнес компании не будут в 2019 году инвестировать большие деньги. Однако СЕО ожидают неплохой прибыли в следующем году.

Что касается доходов, то в соотношении гривны и доллара, он будет почти одинаковым – 20%.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соломенский райсуд Киева принял решение отпустить  министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки. Сообщается, что по итогам решения суда, поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат от "Народного фронта" Федор Бендюженко.


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