21:15 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Во втором квартале ВВП Украины вырос на 3,8% - Госстат

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале текущего года вырос на 3,8%.

Во втором квартале ВВП Украины вырос на 3,8% - Госстат

Таким образом, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в стране зафиксирован рост ВВП. Такие данные во вторник, 18 сентября, опубликовала Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, по сравнению с предыдущим кварталом во втором квартале текущего года ВВП Украины вырос на 1%, тогда как по сравнению со вторым кварталом 2017 года - на 3,8%.

Кроме того, отмечается, что номинальный ВВП составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека - 19 074 гривен.

Напомним, в первом квартале 2018 украинская экономика ускорила рост до 3,1% в годовом измерении.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта на уровне 3,4% в 2018 году. В частности, в Нацбанке считают, что основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, которое в этом году усилится благодаря сохранению высоких темпов роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов.


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