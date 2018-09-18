19:20 18.09.2018 | Экономика | Новости
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Власти КНДР ответили на пошлины США

Представители Китайской Народной Республики приняли решение противодействовать таможенным тарифам на американские товары стоимостью 60 млрд. долларов.

Власти КНДР ответили на пошлины США

Об этом сообщает Associated Press в своем микроблоге Twitter.

Как заверили в Северной Кореи, президент США Дональд Трамп первый начал "таможенную войну". В связи с сложившейся ситуацией, власти КНДР выразили свое недовольство во Всемирной торговой организации, затем объявили о повышении таможенных тарифов. На сегодняшний день они составляют 60 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что в жалобе на американские действия говорилось о новых 10% импортных пошлинах на китайские товары. В частности, их стоимость 200 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не собирается отказывать от введения антикитайских пошлин на сумму 200 млрд долларов.


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