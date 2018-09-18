Власти КНДР ответили на пошлины США

Об этом сообщает Associated Press в своем микроблоге Twitter.

Как заверили в Северной Кореи, президент США Дональд Трамп первый начал "таможенную войну". В связи с сложившейся ситуацией, власти КНДР выразили свое недовольство во Всемирной торговой организации, затем объявили о повышении таможенных тарифов. На сегодняшний день они составляют 60 миллиардов долларов.

Стоит добавить, что в жалобе на американские действия говорилось о новых 10% импортных пошлинах на китайские товары. В частности, их стоимость 200 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не собирается отказывать от введения антикитайских пошлин на сумму 200 млрд долларов.