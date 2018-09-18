Украине нужны полсотни новых аэропортов, - Омелян

По словам министра, именно такое количество аэропортов государство сможет построить до 2030 года. Потребность в таком решении есть для того, чтобы летать могли не 5-7 процентов, а 50 процентов украинцев могли открывать для себя новые страны. Также это позволит создать дополнительные рабочие места.

Омелян считает, что они не должны быть большими, главная их цель – быть рентабельными. Они должны быть предназначены для международного сообщения, совершать пассажирские и внутренние перевозки.

Также чиновник добавил, что нужно отходить от советских правил, и двигаться в направлении Европы, брать с них пример.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", аэропорт "Киев" им И. Сикорского зафиксировал своего двухмилионного пассажира. Имя человека в уведомлении пресс-службы аэропорта не указано, однако ему, по заверению руководства, сделали небольшой подарок от воздушного ведомства.