Трамп ввел пошлины на китайские товары

Общая сумма введенных пошлин составит 200 миллиардов долларов. Они вступают в силу с 24 сентября 2018 года.

Как сообщает во вторник, 18 сентября, BBC, новые пошлины касаются импорта более чем пяти тысяч видов наименований товаров, среди которых текстиль, рис, бумага и прочее, но также было сделано исключение для некоторых категорий товаров.

При этом сам Трамп заявил, что такое решение было вызвано "нечестной торговой практикой Китая, включая субсидии и правила, что требуют от иностранных компаний в некоторых секторах привлекать местных партнеров".

Мы очень четко представляем тип изменений, которые необходимо внести, и мы предоставили Китаю все возможности для более справедливого отношения к нам. Но пока Китай не желает менять свою практик", - добавил президент США.

В свою очередь Китай уже пообещал принять ответные меры, если США не изменят своего решения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 10 августа Дональд Трамп сообщил о повышении в два раза импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно.