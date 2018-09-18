07:59 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко пообещал, что с января зарплата солдата составит не менее 10 тысяч гривен

Финансирование армии в следующем году будет увеличено почти втрое.

Порошенко пообещал, что с января зарплата солдата составит не менее 10 тысяч гривен

Уже были представлены новые показатели государственного бюджета, которые рассматривались на заседании Совета национальной безопасности и обороны. По результатам заседания были сделаны необходимые поручения Кабинету министров.

Об этом в понедельник вечером, 17 сентября, в интервью местному телеканалу в Кропивницком, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, он уже подписал свое требование и на сегодняшний день уровень оплаты труда, уровень денежного обеспечения украинского воина должен быть выше средней заработной платы в промышленности.

По моему настоянию в Вооруженных силах Украины солдат должен с 1 января получать не менее 10 тысяч гривен, - рассказал глава государства.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте госбюджета 2019 предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 миллиардов гривен. Вместе с тем согласно закону "О национальной безопасности", объемы финансирования оборонного сектора должны составлять не менее 5% от ВВП страны в год.


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