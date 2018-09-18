НБУ в 2019 году планирует перечислить в бюджет 45,6 миллиардов гривен

Такие данные правительство заложило в проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Согласно документу, в апреле регулятор подал в Верховную Раду и Кабинет министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, которую планируется перечислить в бюджет. Эта сумма должна составить 34,9 миллиардов гривен.

Вместе с тем госбюджет этого года предполагает перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 миллиардов гривен. В то же время НБУ перечислил в государственный бюджет только 44,4 миллиардов гривен прибыли.

Напомним, в минувшую пятницу правительство одобрило главную финансовую смету страны.

В нем в частности, заложено рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до одного триллиона восьми миллиардов гривен. В то же время расходы составят один триллион 94 миллиардов гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УРА-Информ, для расчета показателей проекта бюджета Украины на 2019 год был выбран первый из трех вариантов сценария развития страны. Он предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 миллиардов гривен, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) - 110,1%.