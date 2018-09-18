Нацбанк будет защищать права потребителей финуслуг

Как отмечается, данный законопроект направлен урегулировать договоренные отношения, держать полный контроль над рекламой и всех остальных пунктах, которые касаются защиты прав потребителей.

Однако не уточняется тот факт, какой именно спектр финансовых услуг будет рассмотрен и когда. Предполагается, что такая норма поможет более точно и прозрачно проводить различные финансовые операции.

В целом, управляющий добавил, что главной целью такого проекта является равнение на стандарты и услуги Европейского Союза. К слову, в европейском законодательстве очень большая часть направлена на помощь прав потребителей в разных сферах.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины и дальше будет повышать учетную ставку, если инфляционные риски усилятся. На сегодняшний день все члены комитета по монетарной политике НБУ высказались за такие действия при усилении проинфляционных рисков.