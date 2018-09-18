Нацбанк будет защищать права потребителей финуслуг

Национальный банк Украины разработал законопроект, который направлен на защиту прав потребителей финансовых услуг. Об этом заявил директор департамента инновационного развития Александр Яблунивский.
Как отмечается, данный законопроект направлен урегулировать договоренные отношения, держать полный контроль над рекламой и всех остальных пунктах, которые касаются защиты прав потребителей.
Однако не уточняется тот факт, какой именно спектр финансовых услуг будет рассмотрен и когда. Предполагается, что такая норма поможет более точно и прозрачно проводить различные финансовые операции.
В целом, управляющий добавил, что главной целью такого проекта является равнение на стандарты и услуги Европейского Союза. К слову, в европейском законодательстве очень большая часть направлена на помощь прав потребителей в разных сферах.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Национальный банк Украины и дальше будет повышать учетную ставку, если инфляционные риски усилятся. На сегодняшний день все члены комитета по монетарной политике НБУ высказались за такие действия при усилении проинфляционных рисков.