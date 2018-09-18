Наличный доллар в обменниках снова снижается

Наличный евро держится на уровне 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,19 гривен, а евро можно купить по 33,04 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 - 28,10, продажи 28,07 - 28,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9868, продажи - 28,1997 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,10 - 32,73, продажи 32,70 - 33,66 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,5121, продажи - 33,0442 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,085, продажи - 4,050 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,785, продажи 4,205 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 17 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на четыре копейки. Наличный евро держится на уровне 33 гривен. Таким образом, вчера доллар продавался по 28,21 гривен, а евро можно было купить по 33,01 гривен.