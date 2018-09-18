05:00 18.09.2018 | Экономика | Новости
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Компании США могут оставить рынки РФ

Вашингтон одобрил принятие повторных санкций в отношении Российской Федерации. Из-за чего, есть риски ухода американских компаний с рынков России. Соответствующее заявление сделал глава американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.

Компании США могут оставить рынки РФ

По его словам, из-за санкций многие американские компании покинули РФ. Главной причиной этого является блокировка банковских систем, транспортировку железных дорог, а также запрещают покупать газ. Так, строить бизнес в РФ становится полностью невозможным.

Родзянко также рассказал, что несмотря на всю сложность ситуации бизнес продолжает работать.

Таким образом, принятый ранее президентом Америки Дональдом Трампом санкции, приводят к не совсем хорошим последствиям бизнес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", еще вчера Совет Европейского союза утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации до 15 марта 2019 года.


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