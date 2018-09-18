Компании США могут оставить рынки РФ

По его словам, из-за санкций многие американские компании покинули РФ. Главной причиной этого является блокировка банковских систем, транспортировку железных дорог, а также запрещают покупать газ. Так, строить бизнес в РФ становится полностью невозможным.

Родзянко также рассказал, что несмотря на всю сложность ситуации бизнес продолжает работать.

Таким образом, принятый ранее президентом Америки Дональдом Трампом санкции, приводят к не совсем хорошим последствиям бизнес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", еще вчера Совет Европейского союза утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации до 15 марта 2019 года.