Компании США могут оставить рынки РФ

Вашингтон одобрил принятие повторных санкций в отношении Российской Федерации. Из-за чего, есть риски ухода американских компаний с рынков России. Соответствующее заявление сделал глава американской торговой палаты в РФ Алексис Родзянко.
По его словам, из-за санкций многие американские компании покинули РФ. Главной причиной этого является блокировка банковских систем, транспортировку железных дорог, а также запрещают покупать газ. Так, строить бизнес в РФ становится полностью невозможным.
Родзянко также рассказал, что несмотря на всю сложность ситуации бизнес продолжает работать.
Таким образом, принятый ранее президентом Америки Дональдом Трампом санкции, приводят к не совсем хорошим последствиям бизнес.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", еще вчера Совет Европейского союза утвердил решение о продлении санкций в отношении Российской Федерации до 15 марта 2019 года.