12:25 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Коболев рассказал о прогрессе переговоров Украины и МВФ

Накануне украинское правительство провело переговоры с Международным валютным фондом. В результате чего обговаривались цены на голубое топливо для украинского народа.

Коболев рассказал о прогрессе переговоров Украины и МВФ

Как сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев украинцам стоит ожидать повышения стоимости газа. Однако, это не произойдет в один момент, такие меры будут постепенными, и будут выходить на рыночный уровень до 2020 года.

Известно, что для этого украинское правительство хочет привлечь пятый транш программы макрофинансовой помощи, которым предусмотрено около двух миллиардов долларов.

Отметим, что такая сумма Кабмину необходима для стабильности рынка и предотвращения дефолта в Украине.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", компания "ДТЭК Нафтогаз" имеет планы до 2022 года, увеличить добычу газа с 1,6 млрд кубометров в 2018 году до двух млрд кубометров. Как утверждает гендиректор компании Максим Тимченко, в течении нескольких лет возможно достичь такого прогресса.


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