14:49 18.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Инвестиционного подъема в этом году Украина не испытает, — И. Чаленко

Больше 2 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций в 2018 году Украина привлечь не сможет, — считает аналитик Игорь Чаленко. По его мнению, показатели, скорее всего, будут на уровне скромных 1,8 млрд. долл. как было в 2017 году.

Эксклюзив: Инвестиционного подъема в этом году Украина не испытает, — И. Чаленко

И.Чаленко отметил, что удивляет скорее не столь размер ПИИ, как то во что вкладывает «длинный» доллар инвестор. Так, в первом полугодии абсолютными фаворитами оказались инвестиции в финучреждения, а не, к примеру, в промышленность. Из этого следует: скачка роста ВВП страны ожидать не приходиться. Среди преград увеличения притока ПИИ эксперт называет и главного конкурента Украины – Беларусь. 

"Модель экономики этой страны схожа с нашей с той только разницей, что сосед не имеет оккупированных территорий и открытого внутреннего конфликта. Вот почему основной поток вкладов идет туда. Дабы вернуться на показатели 10-летней давности – доход ПИИ свыше 10 млрд. долл. – Украине предстоит провести большую работу среди прочего в вопросах фискальной политики. Поскольку в ней есть ряд непонятных для инвестора вопросов. Именно поэтому страна пока что на 76 позиции рейтинга Doing Business",  — констатирует эксперт.

Полную версию интервью смотрите на сайте "Первый Деловой" в программе Бизнес.


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