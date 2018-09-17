20:15 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203842:Polishuk

В следующие году минимальная пенсия вырастет до 1638 гривен

В следующем году минимальная пенсия в Украине будет повышена.

В следующие году минимальная пенсия вырастет до 1638 гривен

Повышение будет небольшим - всего лишь 9% и произойдет оно не сразу. Первое повышение запланировано на 1 июля.

Об этом говорится в тексте проекта закона №9000, опубликованном на сайте парламента. Так, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено двукратное повышение минимальной пенсии. В частности, правительство предлагает установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года -1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не будет меняться, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2019. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на этой неделе на четырех улицах отключат воду Нацбанк на вторник поднял курс гривны В Индии совершена попытка кражи золотого сервиза брахманов США выдвинули обвинение России в несоблюдении санкций против КНДР
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив