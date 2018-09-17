В следующие году минимальная пенсия вырастет до 1638 гривен

Повышение будет небольшим - всего лишь 9% и произойдет оно не сразу. Первое повышение запланировано на 1 июля.

Об этом говорится в тексте проекта закона №9000, опубликованном на сайте парламента. Так, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено двукратное повышение минимальной пенсии. В частности, правительство предлагает установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года -1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.

Таким образом, с 1 января минимальная пенсия не будет меняться, поскольку прожиточный минимум с 1 декабря 2018 года составит 1497 гривен.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% - с 3723 до 4173 гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2019. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента.