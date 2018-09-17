В следующем года правительство сократит расходы на чиновников

Так в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено существенное сокращение расходов на государственные органы. Как сказано в приложении №3 к проекту закона №9000, правительство предлагает

расходы из общего фонда госбюджета на Аппарат Верховной рады сократить на 5% - с 1 миллиарда 724 миллионов гривен до 1 миллиарда 647 миллионов гривен

Кроме того, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Украины и администрации президента расходы сокращаются на 11% - с 1 миллиарда 61 миллионов гривен до 944 миллионов гривен.

На Секретариат Кабинета министров Украины расходы сокращаются на 16% - с 982 миллионов гривен до 829 миллионов гривен.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, заложено увеличение доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грн. Расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2019. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.