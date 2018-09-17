09:59 17.09.2018 | Экономика | Новости
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В России впервые за четыре года повысили ключевую ставку

Центральный банк России повысил ключевую ставку.

В России впервые за четыре года повысили ключевую ставку

Накануне совет директоров регулятора на прогнозах усиления инфляции поднял ставку на 0,25% пункта до 7,5% годовых. Как сообщает российское издание Ведомости, в ценбробанке подчеркнули усилении инфляционных рисков.

При этом ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.

На прошлой неделе доллар на Московской бирже превышал отметку в 70 рублей, но к окончанию торгов в четверг он подешевел до 68,25 рублей. Годовая инфляция накануне заседания ускорилась до 3,1%, инфляционные ожидания россиян возросли до 9,9%.

Удержать инфляцию около 4% ЦБ будет трудно: урожай оказался слабым, цены на бензин выросли, грядет повышение НДС до 20%, перечисляли аналитики Росбанка.

Чтобы ослабить давление на цены, регулятор может пойти наперекор собственной позиции и повысить ставку в сентябре, допускали аналитики Citi. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что видит факторы в пользу такого решения. Тем не менее, сохранения ставки ожидали 23 опрошенных Reuters экономиста. Из них только один прогнозировал повышение, указывает издание.

При этом участники рынка также ожидали повышения учетной ставки. Однако небольшой подъем ставки лишь усилит ожидания ее дальнейшего роста на следующих заседаниях, что может ускорить распродажу ОФЗ и рубля, писал президент ACI Russia Сергей Романчук.

Напомним, с марта текущего года в РФ ключевая ставка оставалась на уровне 7,25%. При этом начиная с февраля 2015-го регулятор периодически ее понижал. Последний раз ЦБ принимал решение о повышении ставки в декабре 2014 года - тогда она была поднята сначала с 9,5% до 10,5%, а через четыре дня - до 17%.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%. Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ. По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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