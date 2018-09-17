17:35 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100203828:roman_z

В Минфине уверяют, что рост цен не помеха субсидиям

Возможное повышение цен на газ для населения не представляет угрозы для выплаты субсидий.

В Минфине уверяют, что рост цен не помеха субсидиям

Об этом сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, отвечая на вопрос журналистов о влиянии возможного повышения цен на газ на субсидии, передает УНИАН.

По ее словам проект бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн – до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.

Как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.


Поделиться
Читайте также:
 
Волкер рассказал, кто несет ответственность за успех переговоров на Донбассе "Большая стратегия" России, которая угрожает Европе Беглый президент Янукович воспользуется правом последнего слова Полиция Киева открыла уголовное производство за стычки под ГПУ
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив