В Минфине уверяют, что рост цен не помеха субсидиям

Об этом сообщила и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, отвечая на вопрос журналистов о влиянии возможного повышения цен на газ на субсидии, передает УНИАН.

По ее словам проект бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения на оплату жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн – до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.

Как сообщал "УРА-Информ", Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство начало монетизацию субсидий для экономных. Теперь каждый гражданин нашей страны, который сэкономил газ зимой, получит около 700 грн.