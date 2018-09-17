В 2019 году субсидии сократят на 16 миллионов гривен - проект бюджета

Как сказано в проекте государственного бюджета на следующий год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, в бюджете заложено финансирование предоставления льгот и жилищных субсидий населению в сумме 55 миллиардов гривен.

При этом в пояснительной записке к проекту закона №9000 сказано, что по сравнению с 2018 годом расходы на субсидии сократятся на 22%, или на 16 миллиардов гривен.

следующем году ожидается уменьшение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг по сравнению с текущим годом. Общий объем расходов на эти цели определен в условиях текущего года с учетом внедренных мероприятий по совершенствованию порядка предоставления жилищных субсидий и дальнейших шагов для повышения адресности этой программы.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором заложен рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд грвиен. При этом расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УРА-Информ, в следующем году минимальная пенсия в Украине будет повышена. Повышение будет небольшим - всего лишь 9% и произойдет оно не сразу. Первое повышение запланировано на 1 июля. Об этом говорится в тексте проекта закона №9000, опубликованном на сайте парламента. Так, в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено двукратное повышение минимальной пенсии. В частности, правительство предлагает установить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2019 года -1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривны, с 1 декабря - 1638 гривен.