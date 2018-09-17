10:59 17.09.2018 | Экономика | Новости
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Суд Англии обязал Россию вернуть Украине 1,5 миллионов долларов

Апелляционный суд Англии обязал Россию вернуть Украине более 1,5 миллионов долларов.

Суд Англии обязал Россию вернуть Украине 1,5 миллионов долларов

Это средства, которые Украина потратила на судебные издержки по иску о "бондах Януковича". Как сказано такое решение было принято от 14 сентября по результатам рассмотрения жалобы на решение Высокого суда Лондона, датированное мартом прошлого года.

Тогда Высокий суд постановил рассмотреть дело о "бондах Януковича" в ускоренном режиме.

Украина выполнила требование суда и 21 сентября 2017 года Министерство финансов страны-агрессора сообщило, что компания The Law Debenture Corporation, которая представляет как доверитель интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом три миллиарда долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 миллионов фунтов.

В субботу стало известно, что Украина выиграла апелляцию у России по делу о "бондах Януковича".

Напомним, в декабре 2013 года Россия купила у Украины облигации на сумму в три миллиардов долларов при бывшем президенте Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал, утверждает издание.

В марте 2017-го Высокий суд Лондона поддержал позицию России и обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также 75 миллионов долларов купонного дохода и штрафные проценты. По мнению суда, у Украины отсутствовали правовые основания для неисполнения платежных обязательств по еврооблигациям.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.


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