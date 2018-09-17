Суд Англии обязал Россию вернуть Украине 1,5 миллионов долларов

Это средства, которые Украина потратила на судебные издержки по иску о "бондах Януковича". Как сказано такое решение было принято от 14 сентября по результатам рассмотрения жалобы на решение Высокого суда Лондона, датированное мартом прошлого года.

Тогда Высокий суд постановил рассмотреть дело о "бондах Януковича" в ускоренном режиме.

Украина выполнила требование суда и 21 сентября 2017 года Министерство финансов страны-агрессора сообщило, что компания The Law Debenture Corporation, которая представляет как доверитель интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом три миллиарда долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 миллионов фунтов.

В субботу стало известно, что Украина выиграла апелляцию у России по делу о "бондах Януковича".

Напомним, в декабре 2013 года Россия купила у Украины облигации на сумму в три миллиардов долларов при бывшем президенте Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал, утверждает издание.

В марте 2017-го Высокий суд Лондона поддержал позицию России и обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций, а также 75 миллионов долларов купонного дохода и штрафные проценты. По мнению суда, у Украины отсутствовали правовые основания для неисполнения платежных обязательств по еврооблигациям.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.