Правительство в 2019 году прогнозирует рост ВВП почти до четырех триллионов гривен

Он предусматривает рост реального ВВП на 3%, увеличение номинального ВВП до 3946,9 ммллиардов гривен, индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на уровне 107,4%, индекс цен производителей (декабрь до декабря предыдущего года) - 110,1%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона №9000, которые Кабинет министров Украины подал в парламент.

Кроме того, фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих прогнозируется на уровне 1142,7 миллиардов гривен, среднемесячная заработная плата на уровне 10 129 гривен и в реальном измерении - рост на 6,9%. Прибыль прибыльных предприятий прогнозируется на уровне 882,1 млрд гривен. Прогнозируется, что объем экспорта товаров и услуг увеличится на 8,3% и составит 63 млрд долларов, объем импорта товаров и услуг - на 9,1% и составит 74,8 миллиардов долларов.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором заложено рост доходов по сравнению с 2018 годом на 9,0% до 1 трлн 8 млрд гривен. В то же время расходы составят 1 трлн 94 млрд гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал УРА-Информ, в год выборов правительство решило сократить расходы на чиновников, которые в последнее время постоянно росли. Так в проекте государственного бюджета на 2019 год, который Кабинет министров подал в Верховную раду, заложено существенное сокращение расходов на государственные органы.