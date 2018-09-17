10:15 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обещает повысить в следующем году зарплату украинских военных на 30%

Президент Украины Петр Порошенко приветствует заложенное в проекте государственного бюджета на 2019 год повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих.

Порошенко обещает повысить в следующем году зарплату украинских военных на 30%

Глава государства подчеркнул, что с 2019 года зарплата военных "увеличится минимум на 30%". Как написал в понедельник утром, 17 сентября, на своей страничке в социальной сети президент, повышению денежного обеспечения украинского воина быть!

Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива по увеличению выплат солдатам отражена в проекте бюджете-2019, представленном сегодня Кабмином, - написал глава государства.

Напомним, в пятницу во время презентации проекта закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что общий бюджет на безопасность и оборону составит 209,5 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины внес в Верховную рад проект госбюджета-2019. Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.


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