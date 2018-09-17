НБУ продаст земельных участков в Киевской области

Землю выставят на торги 3 октября. Как сказано в сообщении пресс-службы регулятора, участки, которые будут проданы находятся в Бориспольском районе Киевской области. Их площадь - от трех до шести гектаров.

Также на торги выставляют нежилое помещение в Харькове общей площадью 2 810,1 квадратных метров.

Торги будут проходить на платформе "Prozorro.Продажи" с девяти часов утра до шестич асов вечера, - пояснили в пресс-службе, добавив, что все объекты недвижимости НБУ получил в собственность в счет погашения долга по кредитам, предоставленным украинскими банками.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк объявил тендер на закупку зарядных станций для электромобилей. Общая сумма закупки определена в сумму 238,7 тысяч гривен.