07:00 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на понедельник немного опустил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 17 сентября 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на понедельник немного опустил гривну

100 долл - 2815,2072 грн;

100 евро - 3290.6957 грн.

При этом регулятор установил на 17 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1091.743721;

Серебро - 12.875183;

Платина - 733.139121;

Палладий - 888.818068.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 сентября, 2018 год официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2812,6838 грн;

100 евро - 3268,3386 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 6 сентября, повысил учетную ставку на 0,5 процентных пунктов до 18%.

Как сказано в сообщении НБУ, в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону НБУ.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.


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