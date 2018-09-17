11:59 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в понедельник немного снизился

В обменных пунктах Украины в понедельник, 17 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем опустился на четыре копейки.

Наличный доллар в понедельник немного снизился

Наличный евро держится на уровне 33 гривен. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,21 гривен, а евро можно купить по 33,01 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,30 - 28,09, продажи 28,09 - 28,85 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9838, продажи - 28,2114 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 - 32,80, продажи 32,69 - 33,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,4554, продажи - 33,0117 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,750 - 4,070, продажи - 4,000 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,743, продажи 4,187 гривен за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 14 сентября 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим торговым днем поднялся на шесть копеек. Наличный евро превысил 33 гривны. Таким образом, доллар продавался по 28,25 гривен, а евро можно было купить по 33,13 гривен.


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