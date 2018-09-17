13:46 17.09.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВД просит дополнительные финансы на закупку вертолетов

Министерство внутренних дел Украины просит увеличить ежегодные расходы на закупку вертолетов. Согласно проекту "Марлин", в следующем году на эти нужды понадобится 200 млн гривен в год.

МВД просит дополнительные финансы на закупку вертолетов

Как сообщается на сайте ведомства, создание единой авиационной системы безопасности и защиты позволит обеспечить эффективное выполнение задач, возложенных на ведомство.

Предполагается, что эта сумма покроет все расходы, поэтому в следующем году к запланированным 200 млн грн нужно добавить еще 539,5 млн грн расходов, отмечает проект "Марлин".

Отмечается, что на нужды авиационной системы безопасности и защиты предусмотрены расходы в сумме 4,4 млрд грн. Из них общий фонд — 339,5 млн грн, спецфонд — 4,1 млрд грн. Указанные средства направят на реализацию государственного инвестиционного проекта по закупке вертолетов.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков надеется на увеличение бюджета ведомства для повышения заработной платы и социальных льгот для сотрудников подразделения полиции особливого назначения.


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