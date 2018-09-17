Кабинет предлагает Раде повысить акцизный налог на алкогольные и табачные изделия на 9%

Соответствующий законопроект № 9085 в понедельник, 17 сентября, зарегистрирован в парламенте. Согласно документу, правительство предлагает повысить акциз на спирт этиловый с нынешних 126,96 гривны за литр до 138,39 гривны за литр, на пиво - с 2,78 гривны за литр до 3,03 гривны за литр, на вина с добавлением спирта и вермуты - с 8,02 гривны за литр до 8,74 гривны за литр.

На слабоалкогольную продукцию и сидр предлагается повысить акциз также на 9% с 1,06 гривны за литр до 1,16 гривны за литр.

В свою очередь документом предусмотрено повышение акциза также на 9% на табачное сырье, табак и сигары - с 2 602 гривен за килограмм до 2 836 гривен за килограмм, на сигареты с фильтром и без - с 2 071 гривны за тысячу штук до 2 2257,4 гривны за тысячу штук.

Также предлагается повысить минимальное акцизное налоговое обязательство с уплаты акцизного налога на сигареты с 2 770,5 гривны за тысячу штук до 3 019,85 гривны за тысячу штук.

В пояснительной записке также сказано, что целью законопроекта является обеспечение формирования доходной части государственного бюджета Украины на 2019 год и приведение размеров ставок налогов в соответствии с инфляционными процессами в экономике.

Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Украине с 15 сентября начало действовать постановление правительства о повышении цен на некоторые виды алкогольных и других спиртных напитков.