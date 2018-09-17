ЕЦБ презентован новые банкноты в 100 и 200 евро - ФОТО

В них использованы новые и инновационные функции безопасности. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕЦБ, на вершине серебристой полоски на спутниковой голограмме отображаются маленькие символы, которые перемещаются по номеру и становятся яснее под прямым светом.

Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ евро.

Купюры также отличаются по размеру, они имеют такую же высоту как у банкнот в 50 евро, но их длина остается прежней.

Это объясняется тем, что поскольку банкноты в размере 50, 100 и 200 евро теперь имеют одинаковую высоту, их легче обрабатывать машинам. В кошельках их также удобнее уместить и так они будут подвержены меньшему износу.

В дополнение к функциям безопасности, которые можно увидеть невооруженным глазом, банкноты евро также содержат машиночитаемые функции безопасности. При переходе на новые 100 и 200 евро весь набор банкнот евро будет продолжать предлагать надежную защиту от подделок, обещает ЕЦБ.

Купюры войдут в обращение 28 мая 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины презентовал обновленную банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты, сообщает пресс-служба регулятора. Новая банкнота будет введена в обращение с 25 сентября текущего года. В частности, на новой банкноте по-прежнему останется портрет Ивана Франка. Вместе с тем была улучшена система защиты купюры, а также обновлен дизайн.