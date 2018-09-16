Трамп первым начал "торговую войну" против Китая

Согласно опубликованной информации, администрация президента наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным.

Стоит отметить, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Американский лидер аргументирует введение пошлин тем, что Китай активно продолжает заниматься кражами американской интеллектуальной собственности и технологий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский лидер Дональд Трамп обнародовал сообщение о повышении в два раза импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 процентов и 50 процентов соответственно.