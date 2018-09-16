Трамп первым начал "торговую войну" против Китая

Президент США Дональд Трамп не собирается отказывать от введения антикитайских пошлин на сумму 200 млрд долларов. Об этом передает The Wall Street Journal.
Согласно опубликованной информации, администрация президента наметила новый раунд торговых переговоров с делегацией Китая в Вашингтоне на 27-28 сентября во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным.
Стоит отметить, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил ввести новые пошлины в 10 процентов на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.
Американский лидер аргументирует введение пошлин тем, что Китай активно продолжает заниматься кражами американской интеллектуальной собственности и технологий.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский лидер Дональд Трамп обнародовал сообщение о повышении в два раза импортных пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20 процентов и 50 процентов соответственно.