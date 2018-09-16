Правительство внесло в Раду проект госбюджета-2019

Как сказано в информации, опубликованной в воскресенье, 16 сентября, на сайте парламента, проект закона №9000 от 15 сентября 2018 года "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа пока отсутствует.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно проекту, доходы госбюджета составят 1,29 трлн гривен. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, за год объем бюджетных доходов вырастет на 130 миллиардов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в проекте предусмотрены расходы на оборону в размере 209,5 миллиардов гривен.

На образование в главной смете страны предусмотрено 242,1 миллиардов гривен, при этом миллиард пойдет на реформу новой украинской школы. На систему здравоохранения Кабмин заложил в бюджете 92,3 миллиарда гривен.