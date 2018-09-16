17:18 16.09.2018 | Экономика | Новости
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Грузия намерена массово экспортировать марихуану

Грузинские власти до 2025 года от рынка  экпорта марихуаны намерены получить не меньше 400 млн долларов дохода. Об этом передает Minval.

Грузия намерена массово экспортировать марихуану

По словам министра финансов страны Иванэ Мачавариани, страна должна как можно скорее занять очень привлекательный рынок легкой наркотической продукции. Согласно его прогнозам, рынок легальной продажи марихуаны из года в год увеличивается с геометрической прогрессией и, согласно разным прогнозам, к 2024-2025 годам этот рынок составит порядка 25 млрд долларов.

"Поэтому и было решено включиться в этот процесс, усилить наш экспортный потенциал, и ожидаем, что в течение ближайших двух-трех лет мы сможем получить от экспорта 1 млрд лари, что очень важно для грузинской экономики", - подчеркнул министр.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июне Конституционный суд Грузии легализовал употребление марихуаны в стране. В своем решении Конституционный суд отметил, что употребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате этого решения в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.


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