Украинские аграрии собрали рекордное число кукурузных злаков в 2018 году

Согласно опубликованной на сайте информации, аграрри уже превысили показатели урожайности кукурузных не несколько десятков тыс тонн. Так, было собрано:

- ранних зерновых и зернобобовых - 34,3 млн тонн с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га;

- гречки - 76 тыс. тонн с площади 59 тыс. га (55 процентов) при урожайности 12,7 ц/га;

- проса - 53 тыс. тонн с площади 33 тыс. га (64 процентов) при урожайности 16,0 ц/га.

На перемолку было направлено:

- подсолнечника - 3600000 тонн с площади 1700000 га (29 процентов) при урожайности 20,7 ц / га;

- сои - 608 тыс. тонн с площади 257 тыс. га (15 процентов) при урожайности 23,7 ц/га;

- рапса - 2700000 тонн с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

- сахарной свеклы - 525 тыс. тонн с площади 11,0 тыс. га (4 процентов) при урожайности 461 ц / га.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украина в этом сезоне уже экспортировала более 4,5 млн. тонн зерна.